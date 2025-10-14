به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی کازرون گفت: ماموران کلانتری ۱۱ محمدیه این شهرستان با تماس تلفنی یکی از شهروندان در جریان وقوع سرقت از پشت بام یک منزل قرار گرفتند و تیم عملیات کلانتری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: با تحقیقات پلیسی ماموران، یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم به هفت فقره سرقت از مشاعات ساختمانی از پشت بام منازل اعتراف کرد گفت: شهروندان باید تا جایی که امکان دارد راه ورود سارقان با مستحکم سازی ورودی‌های ساختمان و رعایت نکات ایمنی را ببندند.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.