فرماندار سمنان تشکیل کمیته‌ای برای ساماندهی بازار و خیابان امام با بهره گیری از ظرفیت اصناف، دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان در نشست تخصصی با جمعی از کسبه و بازاریان سمنان گفت: ساماندهی بازار و خیابان امام سبب توسعه اقتصاد گردشگر محور خواهد شد .

وی تاکید کرد : مکان‌هایی برای استقرار دستفروشان ساماندهی شده باید در این راسته اقتصادی ایجاد شود.

صمیمیان افزود: ۵۰ درصد گردشگران سمنان از کشور عراق هستند و بیش از ۵ هزار دانشجوی خارجی در این شهرستان تحصیل می‌کنند.