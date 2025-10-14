پخش زنده
فرماندار سمنان تشکیل کمیتهای برای ساماندهی بازار و خیابان امام با بهره گیری از ظرفیت اصناف، دانشگاهها و نهادهای اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان در نشست تخصصی با جمعی از کسبه و بازاریان سمنان گفت: ساماندهی بازار و خیابان امام سبب توسعه اقتصاد گردشگر محور خواهد شد .
وی تاکید کرد : مکانهایی برای استقرار دستفروشان ساماندهی شده باید در این راسته اقتصادی ایجاد شود.
صمیمیان افزود: ۵۰ درصد گردشگران سمنان از کشور عراق هستند و بیش از ۵ هزار دانشجوی خارجی در این شهرستان تحصیل میکنند.