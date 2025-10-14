با سرد شدن تدریجی دمای هوای خراسان رضوی از عصر امروز، سه شنبه، میانگین دما تا پایان هفته، بین ۸ تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: این روند موجب کاهش دمای هشت درجه‌ای دمای مشهد در روز چهارشنبه (فردا) نسبت به امروز می‌شود و مناطق سردسیر نیز تا ۱۰ درجه کاهش را در این روز ثبت خواهند کرد.

آذر رضایی پور افزود: ابرناکی برخی از مناطق شمالی خراسان رضوی و همچنین تداوم وزش باد از دیگر پدیده‌های جوی استان در روز‌های پایانی این هفته خواهد بود.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته، قوچان با کمینه دمای ۱۰ درجه خنک‌ترین و داورزن با ۳۵ درجه گرمترین مناطق استان بوده و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۱۴ تا ۳۱ درجه داشته است.

به گفته او، دمای کنونی مشهد ۳۲ درجه سلسیوس است که برای فردا (چهارشنبه) در همین ساعات حدود ۲۵ درجه پیش‌بینی شده است.