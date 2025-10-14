پخش زنده
امروز: -
۸ مدرسه در مناطق کمتر برخوردار شهرستان کوهرنگ افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این مدارس با مشارکت بخش خصوصی، به ویژه بنیاد برکت، و بدون هزینه مستقیم دولت ساخته شدهاند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: ساخت مدارس در مناطقی با کمتر از پنج دانشآموز موجب هدررفت منابع خواهد شد. مدیریت دقیق و تخصیص بهینه منابع آموزشی ضروری است تا مناطق کمتر برخوردار بتوانند از امکانات استاندارد آموزشی بهرهمند شوند.
فرماندار شهرستان کوهرنگ هم، افزود: طرح «نهضت عدالت آموزشی» رئیس جمهور در ارتقای عدالت آموزشی در مناطق محروم نقش مؤثری داشته و ساخت این مدارس بدون هزینه دولت و تنها با مشارکت بخش خصوصی، به ویژه بنیاد برکت، انجام شده است.