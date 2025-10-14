به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر سیدابوالحسن مصطفوی نماینده رزن به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت پاسخگویی در خصوص علت تعلل این وزارتخانه در لایروبی قنوات

تذکر غلامرضا دهقان نماینده کازرون و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر صمت درباره ضرورت رسیدگی به افزایش بی رویه و خارج از عرف و عدالت قیمت خودرو‌های مدیران خودرو با توجیه هزینه‌های گمرکی و دیون دولتی

تذکر محمدصالح جوکار نماینده یزد به همراه ۳۰ نماینده دیگر به وزیر نیرو درباره ضرورت رسیدگی بله قطعی، کمبود فشار و عدم کیفیت آب شرب مردم شهرستان یزد

تذکر بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار به همراه ۳۸ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره ضرورت تجهیز و ارتقای درمانگاه شهرستان داورزن به درمانگاه منتخب و تذکر دیگری به همراه ۵۱ نماینده به وزیر صمت درباره ضرورت رسیدگی به گرانی ناگهانی سیمان

تذکر مصطفی پوردهقان و ۱۵ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره ضرورت برخورد به موضوع بی احترامی توهین صورت گرفته به خبرنگاران از سوی معاون وزیر بهداشت

تذکر پیمان فلسفی نماینده تهران به همراه ۱۹ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره ضرورت رعایت شأن و احترام خبرنگاران و دارا بودن سعه صدر معاون این وزارتخانه در برخورد با اصحاب رسانه

تذکر علیرضا نوین نماینده تبریز و ۴۲ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت توجه به فرزندان ایثارگران در لایحه جدید خدمت رسانی به ایثارگران

تذکر احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد و ۴۷ نماینده دیگر به وزیر فرهنگ درباره ضرورت رسیدگی به علت محدودیت در انجام مراسم برائت از مشرکین در حج ابراهیمی امسال

تذکر سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر علوم درباره ضرورت تقویت دانشگاه‌های بین المللی ارومیه و جذب دانشجویان خارجی و تذکر دیگری به وزیر نیرو درباره ضرورت رسیدگی به ارجاع مردم خاتونجان به ماده ۱۰۰ شهرداری ارومیه و دریافت مبالغ کلان برای انشعاب آب و فاضلاب

تذکر بیت الله عبداللهی نماینده اهر به وزیر نیرو درباره ضرورت رسیدگی به بحران آب شرب در این شهرستان‌ها

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۴ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت افزایش توجه به طرح‌های مواصلاتی با توجه به حجم مسافران

تذکر علی کرد نماینده خاش به رئیس جمهور درباره ضرورت رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات بخش‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان و تذکر دیگری به وزیر دادگستری درباره لزوم استقرار واحد دادگاهی در شهرستان تفتان در حوزه انتخابیه خاش

تذکر عبدالحکیم آق‌ارکاکلی نماینده گنبد کاووس و ۴۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کشور و وزیر دادگستری درباره ضرورت رفع اختلافات اراضی بین کشاورزان و منابع طبیعی در استان گلستان

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و ۳۵ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت تسریع در تکمیل کریدور راهبردی شمال-جنوب در مسیر دامغان و تذکر دیگری به همراه ۵۸ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت امهال وام‌های کشاورزی و بخشودگی بخشی از تسهیلات با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

تذکر حامد یزدیان نماینده اصفهان به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت تسریع در ابلاغ قیمت شیر خریداری شده از دامداران

تذکر بهنام سعیدی نماینده جیرفت به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در اتمام بیمارستان عنبرآباد

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر به وزیر ورزش و جوانان درباره ضرورت احداث سالن ۲ هزار نفری چندمنظوره ورزشی در یکی از شهرستان‌های سردشت و تذکر دیگری به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در تکمیل طرح احداث ساختمان تسهیلات زایمان میرآباد

تذکر عباس بیگدلی نماینده تاکستان به همراه ۵۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت رسیدگی به کاهش سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی و تذکر دیگری به همراه ۷۱ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت اجرای قانون حمایت از معلولان

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس به همراه ۳۹ نماینده دیگر به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره ضرورت انجام اقدام مقتضی برای حفظ و نگهداری بنا‌های تاریخی در حال تخریب و تذکر دیگری به همراه ۵۱ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران

تذکر سیدمحسن موسوی زاده نماینده اهواز به وزیر صمت درباره لزوم رسیدگی به عدم ساخت صنایع در شهرستان ۱۰۰ هزار نفری حمیدیه و تذکر دیگری به وزیر دفاع درباره ضرورت ایجاد صنایع تولیدی و بسته بندی از سوی وزارت دفاع در شهرستان حمیدیه

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد درباره ضرورت کمک به اجرای خط انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس

تذکر شهین جهانگیری نماینده ارومیه و ۳۲ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر نیرو درباره ضرورت تخصیص اعتبارات مدون تصفیه خانه فاضلاب ارومیه و تذکر دیگری به وزیر راه درباره ضرورت تسریع در تکمیل بزرگراه ارومیه-تبریز و تأمین اعتبارات این پروژه مهم راهبردی و زیربنایی

تذکر محمود طاهری نماینده شبستر و ۲۳ نماینده دیگر به وزیر فرهنگ درباره ضرورت رسیدگی به مشکلات عدیده موجود در کتابخانه این شهرستان

تذکر سیدحمد پاکمهر نماینده بجنورد به همراه ۴۷ نماینده دیگر به وزیر راه و وزیر صمت درباره لزوم رسیدگی فوری به مشکلات کامیونداران

تذکر سالار ولایتمدار نماینده قزوین و ۵۱ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت رسیدگی به مشکلات متقاضیان مسکن ملی که مشمول تورم در قیمت تمام شده، شده‌اند.