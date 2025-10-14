آیین افتتاحیه سی و چهارمین دوره «درس‌هایی از قرآن» کشور به میزبانی استان سمنان با پخش پیام تصویری حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام محمد موحدی نژاد، مدیر موسسه ترویج فرهنگ قرآنی در این مراسم گفت: طرح درس‌هایی از قرآن از سال ۱۳۷۲ با ۳۰۰ دانش آموز در یکی از مناطق تهران آغاز شد و هم اکنون بعد بیش از سه دهه در ۴۰ هزار مدرسه کشور با حدود ۳ میلیون دانش آموز در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح سئوالاتی از مباحث ۲۰ دقیقه‌ای برنامه تلویزیونی درس‌هایی از قرآن حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی که هر هفته از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود، طرح شده و در مدارس منتشر می‌شود و دانش آموزان با پاسخگویی به آن با مفاهیم قرآنی آشنا می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه سمنان در این مراسم با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، مؤسس این برنامه، اخلاص بی‌شائبه ایشان را عامل اصلی تداوم و برکت «درس‌هایی از قرآن» از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دانست.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز گفت: آغاز رسمی فعالیت‌های سی و چهارمین دوره این برنامه برای سال تحصیلی جدید، از استان سمنان و برای تمامی دانش‌آموزان کشور است که از پنجشنبه این هفته از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.