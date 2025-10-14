به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن گفت: این نوجوان که در پی یک سانحه رانندگی دچار آسیب شدید در ناحیه زانوی پای چپ شده بود، با تلاش تیم جراحی و پرستاری این مرکز درمان شد. نوجوان مصدوم پس از عمل جراحی و مراقبت‌های پس از آن به وضعیت عمومی پایدار و رضایت‌بخش بازگشت و می‌تواند پس از پایان دوره نقاهت، فعالیت‌های روزمره خود را از سر گیرد.

دکتر حسین امامیان افزود:این جراحی بیش از ۹ ساعت طول کشید و موفقیت این عمل جراحی نمادی از توان علمی و مهارت بالای مجموعه سلامت شهرستان بردسکن است. انجام چنین عمل پیچیده‌ای در سطح شهرستان، که در نوع خود بی‌سابقه بوده، نشان‌دهنده رشد علمی و فنی خادمان سلامت در این منطقه است.

جراح این عمل و متخصص ارتوپدی بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن نیز گفت: معمولاً بیماران با چنین آسیب‌های شدید برای ادامه درمان به مراکز استان ارجاع داده می‌شوند، اما خانواده این نوجوان با اعتماد به توان علمی تیم درمان شهرستان خواستار انجام جراحی در بردسکن شدند.

رامین سرگزی افزود: با بررسی دقیق وضعیت بیمار، تصمیم به انجام جراحی در همان مرکز گرفته شد و این اقدام با موفقیت کامل انجام پذیرفت. در این عمل از دو عدد پلاک (پلاتین) به همراه پیوند مغز استخوان از ناحیه لگن برای بازسازی و تسریع جوش‌خوردگی استخوان استفاده شد.

این متخصص ارتوپدی گفت: با وجود شدت خردشدگی و نقص استخوانی، عمل بدون عارضه پایان یافت و بیمار در آستانه ترخیص از بیمارستان قرار دارد. اعتماد خانواده بیمار و تلاش هماهنگ کادر درمان، نقش مهمی در موفقیت این جراحی ایفا کرد.