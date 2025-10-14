پخش زنده
به مناسبت هفته هنر و ادب بافق و هفته خوشنویسی، اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بافق میزبان جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و دانشآموزان برگزیده هنر خوشنویسی شد.
همچنین به مناسبت هفته هنر و ادب بافق و هفته خوشنویسی، محفل خوشنویسی با حضور جمعی از هنرمندان و علاقهمندان در کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق برگزار شد.
آقایی رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بافق در حاشیه این برنامه گفت:در این محفل فرهنگی، پیشکسوتان هنر خوشنویسی و ۳۰ دانشآموز برگزیده که موفق به کسب رتبههای برتر در این رشته شده بودند، شرکت داشتند.
وی افزود:بهدلیل همزمانی این برنامه با روز بزرگداشت وحشی بافقی، اشعاری از این شاعر نامآور نیز توسط خوشنویسان نگارش و بهصورت نمادین در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
آقایی هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی بیشتر شهروندان با هنر اصیل خوشنویسی عنوان کرد و اظهار داشت: خوشنویسی میراث گرانبهای تمدن ایرانی و اسلامی است که همواره نماد زیبایی، ظرافت و معنویت در فرهنگ ما بوده است.
وی با تأکید بر جایگاه فرهنگی این هنر خاطرنشان کرد: خوشنویسی نه تنها وسیلهای برای انتقال مفاهیم ادبی و متون مقدس است، بلکه جلوهای از ذوق، صبر و دقت هنرمندان ایرانی به شمار میآید.
محفل خوشنویسی بافق با هدف ترویج هنرهای ایرانی، گرامیداشت مفاخر ادبی و ایجاد پیوند میان نسل جوان و میراث فرهنگی کشور برگزار شد.