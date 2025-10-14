به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، به مناسبت روز ملی خوشنویسی و آغاز هفته خوشنویسی نمایشگاه گروهی جمعی از خوشنویسان شهرستان عصر دوشنبه با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز و جمعی از مسئولین و پیشکسوتان هنر، علاقه‌مندان به هنرخوشنویسی در نگارخانه آیینه برپا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز ضمن قدردانی از هنرمندان خوشنویس شهرستان که همیشه با این اداره همکاری دارند، گفت: روز ۲۱ مهر در تقویم ایران به عنوان روز ملی خوشنویسی شناخته شده و این روز برای پاسداشت یکی از اصیل‌ترین و زیباترین هنر‌های ایرانی خوشنویسی که ریشه در فرهنگ و ادب و زیباشناسی این سرزمین دارد مشخص شده است.

ناهید شهروسوند افزود: ۲۱ مهر به پیشنهاد انجمن خوشنویسان ایران و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان روز ملی خوشنویسی ثبت شده است که این روز به یاد مرحوم دکتر بیانی انتخاب شده کسی که در سال ۱۳۲۹ با آموزش خوشنویسی پایه گذار و زمینه ساز انجمن خوشنویسان ایران شد.

وی گفت: در این نمایشگاه ۳۶ اثر اثر از ۲۴ هنرمند درجه ممتاز تا استادی در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث از آثار هنرمندان سیدحسین موسوی، حمیدرضا کریمی، حیدر رحیمی‌فر، مهدی حاتمی، احمدرضا همایون مهر، محمود سمیعی‌فر، نعمت الله رحمانی، مصطفی خسروی، سیداحمد هراتی، حسین نظری، حامد عسگری، سیدرضا موسوی، یونس داوودی، هادی پناهی، سعیدمحبی، یعقوب سرلک، وحید گودرزی، کریم مومنی، عبدالحسین ملک محمودی، روح اله نجفی، عباس آقایی، رضا موسوی، سمانه ملک محمودی در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.