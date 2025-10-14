به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما آقای محمودرضا طاهری در گفت‌و‌گو با رسانه ملی با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت کالا‌های تولید داخل، گفت: در کشور کالا‌های باکیفیت زیادی داریم، اما آن دسته از تولیداتی که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند حدود ۱۲۵۰ قلم کالا را شامل می‌شوند. این کالا‌ها در بخش‌های مختلف از جمله صنایع مکانیک، غذایی، شیمیایی و سایر حوزه‌های صنعتی پراکنده‌اند.

وی درباره انتخاب واحد‌های نمونه استاندارد، افزود: هر ساله در ۲۲ مهرماه که مصادف با روز جهانی استاندارد است، از واحد‌های نمونه تولیدی و خدماتی کشور تقدیر می‌شود. امسال نیز از ۳۱ واحد نمونه ملی تجلیل شد و طی ده روز آینده در استان‌ها نیز مراسم‌های مشابه برگزار می‌شود.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به وضعیت کیفیت خودرو‌های داخلی، گفت: استاندارد زیرساخت کیفیت است. هر بنگاه اقتصادی برای دستیابی به کیفیت باید ابتدا استاندارد‌ها را رعایت کند. البته کیفیت با استاندارد متفاوت است؛ کیفیت یعنی رضایت مشتری و استاندارد به ایمنی مصرف کالا مربوط می‌شود.

به گفته طاهری در حال حاضر خودرو‌های داخلی و وارداتی کشور باید ۸۵ استاندارد اجباری را رعایت کنند تا مجوز پلاک‌گذاری دریافت کنند. این استاندارد‌ها شامل قطعات و فرآیند‌های مهم مانند ترمز، کمربند ایمنی و قطعات موتوری است. تمامی خودرو‌های تولیدی کشور استانداردهای ۸۵ را پاس می‌کنند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: با وجود رعایت این استانداردها، ممکن است سطح رضایت مشتریان از کیفیت خودرو پایین باشد، چراکه تعداد استاندارد‌های اجباری فعلی نسبت به پیچیدگی خودرو کافی نیست. خودرو حدود ۳۰ هزار قطعه دارد و استاندارد‌های اجباری تنها بخش محدودی از آن را پوشش می‌دهند.