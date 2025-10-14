پخش زنده
۸۰۰ میلیون ریال داوری غیر مجاز در اصفهان شناسایی و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان؛ درگشتهای مشترک بازرسان اصناف استان به همراه نماینده اتحادیه واحدهای عطاری ۸۰۰ میلیون ریال مکمل و داروی گیاهی کشف و جمع آوری شد.
در این بازرسیها ۴۱۰۰ عدد پودر و مکمل چاقی و لاغری غیر بهداشتی، ۸۱ قوطی و بسته انواع قرص مخدر، ۳۲۹ عدد قرص برنج، ۳۶ عدد کرم صورت و ۱۵ عدد شربت متادون جمع آوری شد.
پرونده این متخلفان صنفی به مراجع قضایی ارسال شد.