به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ششمین جلسه هماهنگی اجلاسیه ۱۶۶شهید شهرستان باروق در محل فرمانداری شهرستان باروق به ریاست دکتر مریم مسرت فرماندار شهرستان باروق برگزار شد.

در این جلسه سرهنگ حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان باروق از برگزاری اجلاسیه ۱۶۶ شهید شهرستان، در راستای کنگره ۱۲هزار شهید والامقام استان آذربایجان غربی، در هجدهم آبان سال جاری در شهرستان باروق خبرداد.

حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا کبیری امام جمعه باروق. سرکار خانم دکتر مریم مسرت فرماندار باروق نیز در این جلسه ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر طلبه بسیجی علیرضا ولیزاده برای هرچه بهتر برگزار شدن این اجلاسیه که در هجدهم آبان ماه در باروق برگزار خواهد شد تأکید کردند.

آشنایی نسل جدید به خصوص جوانان و نوجوانان با فرهنگ ایثار، شهادت و جهاد تبیینی که رهبر معظم انقلاب همیشه بر آن تاکید داشته‌اند، از اهداف مهم این اجلاسیه است...

در ادامه این جلسه از سرهنگ دوم نصرالله ملک زاده از پرسنل انتظامی باروق توسط فرمانده سپاه شهرستان باروق تجلیل بعمل آمد.