مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی در تهران

آئین تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی هنرمند و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مردم، هنرمندان و مدیران سینمایی در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ - ۱۳:۱۰
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: محمد کاسبی ، سینما ، تلویزیون
