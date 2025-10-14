مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی در تهران

آئین تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی هنرمند و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مردم، هنرمندان و مدیران سینمایی در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

عکاس : محمد وحدتی