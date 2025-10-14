به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامی استان از توقیف ۵۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مسیر خروج از حوزه استان به سمت شرق کشور خبر داد.

سردار «جلیل موقوفه ئی» گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بم هنگام کنترل خودروهای عبوری محور «بم_ زاهدان» دو دستگاه تانکر حمل سوخت را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این تانکرها در مجموع ۵۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل که از نقاط مرزی کشور بارگیری و به منظور قاچاق در حال انتقال به شرق کشور بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره با معرفی ۲ متهم به اداره تعزیرات حکومتی، بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورد‌های نفتی با رویکرد پیشگیری از زیان‌های اقتصادی به میهن و جلوگیری از حوادث تاکید کرد..



