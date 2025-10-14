پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از توقیف ۵۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مسیر خروج از حوزه استان به سمت شرق کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده انتظامی استان از توقیف ۵۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مسیر خروج از حوزه استان به سمت شرق کشور خبر داد.
سردار «جلیل موقوفه ئی» گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بم هنگام کنترل خودروهای عبوری محور «بم_ زاهدان» دو دستگاه تانکر حمل سوخت را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این تانکرها در مجموع ۵۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل که از نقاط مرزی کشور بارگیری و به منظور قاچاق در حال انتقال به شرق کشور بودند، کشف شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره با معرفی ۲ متهم به اداره تعزیرات حکومتی، بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآوردهای نفتی با رویکرد پیشگیری از زیانهای اقتصادی به میهن و جلوگیری از حوادث تاکید کرد..