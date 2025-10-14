به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استان سمنان بیش از ۱۵ هزار توانخواه دارد که از این تعداد ۲ هزار نفر روشندل دارند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در این مراسم گفت : آموزش و آگاه سازی ، غربالگری ، اشتغال و کمک‌های پزشکی از حمایت‌های این نهاد از روشندلان است .

محمد نسیمی افزود: بمنظور پیشگیری از معلولیت‌های بینایی سال گذشته ۲۷ هزار غربالگری بینایی در بین کودکان ۳ تا ۶ سال انجام شد.

وی گفت: یکی از حمایت‌های این سازمان فراهم کردن زمینه اشتغال و توانمند شدن افراد روشندل است که در این زمینه هم تعدادی از این افراد در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان مشغول بکار شده‌اند.

حسن صبری یکی از کارشناسان موسسه خیریه مهد کرامت سمنان هم در این مراسم با اشاره به پیشرفت بیش از ۴۰ درصدی ساخت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی شرق کشور در سمنان گفت: با تکمیل ساخت این بیمارستان تمام درمان بیماران چشم که به دیگر استان‌ها مراجعه میکردند در این مرکز خیریه انجام میشود.

بیست و سوم مهر ماه روز جهانی عصای سفید است