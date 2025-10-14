به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به منظور افزایش دو قلو زایی در دام‌های سبک و با استفاده از روش انتقال ژن FeCB، حدود ۵ هزار راس گوسفند افشاری استان دو قلو زا شدند.

محسن دادار با بیان اینکه به طور معمول حدود ۳۰ درصد جمعیت گوسفند‌های افشاری استان دو قلو زا بودند، افزود: برای اجرای این طرح قوچ‌های حامل ژن چند قلوزایی (هترو و همو) به همت دامداران خریداری و در گله‌ها رها شدند.

وی ادامه داد: این اصلاح ژن به همت دامداران شهرستان‌های شرقی، اصفهان کاشان و داران اجرا شده است.

محسن دادار ادامه داد: ایجاد ترکیب ژنتیکی مناسب بر پایه نژاد‌های بومی، بهبود مدیریت تولید مثلی، خودکفایی در تولید محصولات، بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی همگام با بهبود شرایط محیطی و انتخاب دام‌های برتر با توان تولیدی بالا از اهداف اجرای این طرح است.

گوسفندان افشاری خصوصیات خاصی از جمله سرعت رشد بالا، تولید شیر مطلوب، سازگاری سریع با محیط، عادت‌پذیری با شرایط آب و هوایی مناطق سرد، قدرت راهپیمایی مناسب و مقاومت بالا در مقابل امراض دارند، و به همین خاطر تولید بره‌های ناقل ژن چندقلوزایی و ورود آنها به گله‌های استان می‌تواند تولید دام سبک استان اصفهان را افزایش دهد.