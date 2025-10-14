مجتمع آموزشگاهی پایه یک، دو، سه، موتور سیکلت و ویژه امروز در سنندج افتتاح شد.

افتتاح مجتمع آموزشگاهی پایه یک، دو، سه، موتور سیکلت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، افتتاح مجتمع خدماتی ترافیکی سنندج، با هدف رفع دغدغه ارائه خدمات پایه یکم و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی به بهره برداری رسید.

سردار الهی فرمانده نیروی انتظامی کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه مهارت آموزی و آموزش نیروی انسانی درحمل ونقل جاده‌ای یکی از از دغدغه‌های اصلی نیروی انتظامی است گفت: خدمات رسانی به مطالبات مردمی را از تکالیف مهم خود می‌دانیم.

سرهنگ همتی زاده رئیس پلیس راهور کردستان هم با بیان اینکه ارائه خدمات ترافیکی به مردم در موضوع تسهیل صدور گواهینامه یکی از خدمات پلیس در راستای رضایتمندی مردم بوده است از هوشمند سازی خدمات ترافیکی در استان خبر داد.