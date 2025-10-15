ایران جان ، فارس ایران
دانش بنیانهای شیراز به کمک صنایع نفت و گاز آمدند
تولید تجهیزات پیشرفته احتراق صنعتی در شیراز بومی سازی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تولید تجهیزات پیشرفته احتراق صنعتی در شیراز بومی سازی شد .
علیرضا بینش، مدیر یک کارخانه دانشبنیان در شیراز میگوید: تجهیزات پیشرفته احتراق صنعتی و جرقهزن که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و نیروگاهها کاربرد دارد، در این کارخانه بومیسازی و تولید میشود.
به گفته او این فناوری که پیشتر تنها در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی بود، حدود یک دهه است که در شیراز تولید میشود و اکنون با قیمتی معادل یک سوم تا یک دهم نمونه خارجی به بازار عرضه میشود.
مجتبی دولتی مدیر ساخت و تولید این شرکت هم از دست پر همکارانش در بحث صادرات میگوید: در سه سال گذشته موفق شدهایم تجهیزات تولیدی خود را به کشورهای عراق و عمان صادر کنیم و در حال مذاکره با دیگر کشورهای منطقه نیز هستیم.
مدیر این کارخانه دانشبنیان تأکید کرد: تولید این تجهیزات علاوه بر صرفهجویی ارزی، گامی مهم در خودکفایی صنعتی کشور و کاهش وابستگی به محصولات خارجی به شمار میرود.
امامی مدیر کنترل کیفیت تولید این شرکت از همت همکارانش در طراحی و تولید ۳۵ محصول کاربردی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی خبر میدهد محصولاتی که پرچم ایران را در بین ۵ کشور تولید کننده تجهیزات پیشرفته این صنایع به اهتزاز در آورده است.