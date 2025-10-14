اعزام سنگنوردان خراسان رضوی به المپیاد استعدادهای برتر کشور
تیمهای دختران و پسران خراسان رضوی برای حضور در رقابتهای سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر کشور عازم زنجان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی کمیته صعودهای ورزشی خراسان رضوی، این مسابقات به همت وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، از ۲۳ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر زنجان در سه رشته سرطناب، بولدرینگ و سرعت برگزار خواهد شد.
تیم پسران استان در روز شنبه ۲۶ مهرماه و تیم دختران در روز جمعه ۲۵ مهرماه، پس از پشت سر گذاشتن تستهای آمادگی در پایگاه استعدادیابی ادارهکل ورزش و جوانان استان و با لباسهای یک شکل، به عنوان نمایندگان شایسته استان در این رویداد ملی حضور مییابند.