تیم‌های دختران و پسران خراسان رضوی برای حضور در رقابت‌های سنگ‌نوردی المپیاد استعداد‌های برتر کشور عازم زنجان می‌شوند.

اعزام سنگ‌نوردان خراسان رضوی به المپیاد استعداد‌های برتر کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی کمیته صعود‌های ورزشی خراسان رضوی، این مسابقات به همت وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی، از ۲۳ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر زنجان در سه رشته سرطناب، بولدرینگ و سرعت برگزار خواهد شد.

تیم پسران استان در روز شنبه ۲۶ مهرماه و تیم دختران در روز جمعه ۲۵ مهرماه، پس از پشت سر گذاشتن تست‌های آمادگی در پایگاه استعدادیابی اداره‌کل ورزش و جوانان استان و با لباس‌های یک شکل، به عنوان نمایندگان شایسته استان در این رویداد ملی حضور می‌یابند.