پایداری نسبی جو با احتمال تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی

وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود و به دلیل پایداری و سکون نسبی جو در مناطق مستعد احتمال تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی دور از انتظار نمی‌باشد.