وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود و به دلیل پایداری و سکون نسبی جو در مناطق مستعد احتمال تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی دور از انتظار نمیباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش بینی وضع هوا حاکی از پایداری نسبی جو طی روزهای آتی میباشد.
همچنین با توجه به خروجی فعلی طی حداقل ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.
از نظر دمایی طی پنج روز آینده نوسان محسوسی نخواهیم داشت و روند فصلی خود را ادامه خواهد داد.