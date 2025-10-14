پخش زنده
میزان اجرای طرحهای هادی در اشنویه به ۶۸.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در میان شهرستانهای استان آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرپرست فرمانداری اشنویه از افزایش اجرای طرحهای هادی و بهسازی معابر در روستاهای این شهرستان خبر داد. به گفته مام عزیزی، میزان اجرای طرحهای هادی در روستاهای شهرستان اشنویه در سال جاری به ۶۸.۵ درصد رسیده و این شهرستان رتبه نخست استان آذربایجانغربی را در این حوزه کسب کرده است.
وی افزود: در سال جاری، معابر ۷ روستای این شهرستان آسفالت شده که برای اجرای این طرحها در مجموع ۱۹ میلیارد تومان هزینه شده است. از این میزان، بیش از ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مابقی نیز از محل منابع بخشداری، دهیاریها و مشارکت مردم تامین شده است.
عزیزی همچنین از آمادهسازی و زیرسازی معابر در دهها روستای دیگر خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار متر مربع زیرسازی برای اجرای آسفالت انجام شده و این روستاها در نوبت اجرای نهایی طرح قرار دارند.
سرپرست فرمانداری اشنویه در پایان از همراهی و مشارکت فعال اهالی روستاها در اجرای طرحهای هادی قدردانی کرد و یادآور شد که تا پایان سال ۱۴۰۳، میزان بهرهمندی روستاهای شهرستان از طرح هادی به ۶۴ درصد رسیده بود. این روند رو به رشد، نویدبخش توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی در مناطق روستایی اشنویه است.