به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرپرست فرمانداری اشنویه از افزایش اجرای طرح‌های هادی و بهسازی معابر در روستا‌های این شهرستان خبر داد. به گفته مام عزیزی، میزان اجرای طرح‌های هادی در روستا‌های شهرستان اشنویه در سال جاری به ۶۸.۵ درصد رسیده و این شهرستان رتبه نخست استان آذربایجان‌غربی را در این حوزه کسب کرده است.

وی افزود: در سال جاری، معابر ۷ روستای این شهرستان آسفالت شده که برای اجرای این طرح‎ها در مجموع ۱۹ میلیارد تومان هزینه شده است. از این میزان، بیش از ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مابقی نیز از محل منابع بخشداری، دهیاری‌ها و مشارکت مردم تامین شده است.

عزیزی همچنین از آماده‌سازی و زیرسازی معابر در ده‌ها روستای دیگر خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار متر مربع زیرسازی برای اجرای آسفالت انجام شده و این روستا‌ها در نوبت اجرای نهایی طرح قرار دارند.

سرپرست فرمانداری اشنویه در پایان از همراهی و مشارکت فعال اهالی روستا‌ها در اجرای طرح‌های هادی قدردانی کرد و یادآور شد که تا پایان سال ۱۴۰۳، میزان بهره‌مندی روستا‌های شهرستان از طرح هادی به ۶۴ درصد رسیده بود. این روند رو به رشد، نویدبخش توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقاء سطح کیفیت زندگی در مناطق روستایی اشنویه است.