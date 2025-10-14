به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش گفت: این طرح در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با مشارکت دانش آموزان اجرا می‌شود.

عابدینی افزود: در این انتخابات در هر کلاس یک همیار مشاور توسط دانش آموزان انتخاب می‌شود تا با برقراری ارتباط صمیمی با همکلاسی ها، مشکلات روحی روانی آنها را به مشاور یا مدیر مدرسه انتقال داده و در جهت حل مشکلات و مسائلی که ذهن آنها را درگیر کرده کمک کند.

دانش آموزان برای انتخاب خود از معیار‌های رازداری، توانمندی و مهارت برقرای ارتباط موثر، سخن می‌گویند.