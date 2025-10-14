به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق زارع گفت: مرمت و ساماندهی آرامگاه حافظیه با اعتباری بیش از ۲۳ میلیارد ریال در دست انجام است و در حال حاضر سبک‌سازی و اجرای عایق‌های رطوبتی بام، مرمت آجر فرش مقبره‌های ضلع غربی، تعمیرات بخش‌های آجری در ضلع شمالی و نیز تعمیرات سنگ‌فرش موضعی در محوطه آرامگاه در دست اجراست.

زارع ادامه داد: این عملیات به صورت پیمانی اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان آذر به پایان خواهد رسید.

او بیان کرد: باتوجه به تشکیل کارگروه ساماندهی اماکن تاریخی‌فرهنگی اداره کل، تمام اقدامات اجرایی پیش رو پس از طرح و تصویب موضوعات و طرح در کمیته و شورای فنی استان به مرحله اجرا خواهد رسید، که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ادامه مرمت و تعمیرات مجموعه آرامگاه حافظیه شامل مرمت و رنگ آمیزی بخش‌های چوبی درها، پنجره‌ها و ارسی‌ها، ساماندهی محوطه و فضای سبز، مرمت و تعمیرات داخلی مقابر پیرامونی و ساماندهی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی مورد نیاز مجموعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

زارع تأکید کرد: مرمت علمی و اصولی این مجموعه تاریخی، در ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی استان فارس و پاسداری از میراث ملی کشور نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

آرامگاه حافظ، شاعر نامدار سده هشتم هجری، از مهم‌ترین نماد‌های فرهنگی و گردشگری شیراز و ایران محسوب می‌شود. این مجموعه تاریخی متعلق به دوره آل مظفر است و در آذرماه ۱۳۴۵ با شماره ۱۰۰۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.