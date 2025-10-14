به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در آیین تودیع و معارفه مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، بر نقش محوری مساجد در هدایت مردم تأکید کرد و گفت: مساجد اصفهان برای استان‌های دیگر الگو باشد همچنان که در امور دیگر اصفهان الگو است و بسیجیان ما در مسجد حضور پیدا کنند، زیرا امروز کاری بالاتر از رونق بخشیدن به مساجد نیست و تجربه هم نشان می‌دهد شهدایی که برای ما آبرو آوردند همه از اهل مسجد و هیئت بوده‌اند.

مدیر جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان نیز گفت: مسجد باید در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب نقش آفرینی کند و ما با الگوگیری از شهدا، به ویژه شهیدان ردانی پور و میثمی، در این مسیر گام برمی داریم.

حجت الاسلام والمسلمین شاهسنایی ادامه داد: مشاوره نرم افزاری و تعاون بر اساس تقوا، از اصول اصلی پیشبرد مأموریت‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد است.

حجت الاسلام کوچکزاد، مدیر سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد استان، نیز در این مراسم با اشاره به ۵۵ سال خدمت فرهنگی در اصفهان، آمادگی خود را برای انتقال تجربیات به مدیریت جدید اعلام کرد.