تکمیل طرح انتقال آب از دریا به فارس علاوه بر تامین آب آشامیدنی برخی شهرها و روستاها، آب برخی صنایع آب بر را هم در طول مسیر با الویت تامین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سالها ست کم آبی ساکنان مناطقی از فارس را آزرده است.
حتی برخی صنایع فارس را هم با مشکل مواجه کرده است تا جایی که برخی صنایع مجبور به استفاده از آب فاضلاب و زهکش اطراف شهرها شدهاند
برای حل مشکل طرح انتقال آب سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
مسعود بهمن پور مجری طرح انتقال آب از خلیج فارس میگوید: فاصله کم استان فارس تا خلیج فارس این امکان را میدهد که از این دریا آب استخراج کند.
اعتبار اولیه این طرح ملی ۱۰ هزار میلیارد تومان است که از خلیج فارس تا آخرین نقطه استان در شهر ایزد خواست و مرز استان اصفهان به طول ۸۶۰ کیلومتر ادامه مییابد.
مهدی احمد زاده معاون عمرانی فرمانداری شهرستان لامرد میگوید: این طرح از لامرد به سمت خنج، شیراز، مرودشت و ایزدخواست ادامه مییابد.
در این طرح که از جنوب استان فارس آغاز میشود آب آشامیدنی برخی شهرها و روستاها و برخی صنایع آب بر در طول مسیر پیش بینی شده که با الویت تامین میشود
مسعود بهمن پور مجری طرح انتقال آب از خلیج فارس میگوید: شرق استان فارس که بحران آب جدی دارند در الویت قرار دارند سپس مرکز استان و در نهایت شمال استان در الویت بندی انتقال آب هستند.
نیمی از مساحت ۶۵ کیلومتری لامرد تا خلیج فارس، نزدیکترین شهر استان فارس به دریا در مرز استان هرمزگان قرار دارد.
با اجرای طرح انتقال آب بخشی از کمبود آب این استان هم برطرف خواهد شد.
به گفته حسین تبرزدی سرپرست طرح انتقال آب، در این طرح آب از ۲ شهر و ۱۵ روستای استان هرمزگان هم عبور میکند.
همزمان با طرح لوله گذاری ساخت سایت آب شیرین کن در کنار دریا آغاز شده است.
محمد مسعودی مسئول سایت آب شیرین کن میگوید: در زمان بندی ۱۸ ماهه این طرح انجام میشود طرحی که تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
اما به عقیده مسئولان این طرح به دلیل کمبود اعتبار به کندی پیش میرود چرا که قرار بود صنایع بخشی از هزینه اجرای طرح را به عنوان پیش خرید آب پرداخت کنند
علی علیزاده فرماندار شهرستان لامرد میگوید: صنایع تاکنون پیش خرید نکرده و دست مجری طرح را که قرار بود با مشارکت صنایع انجام شود خالی گذاشتهاند.
طرح انتقال آب ۸۶۰ کیلومتری از خلیج فارس حالا نیازمند حمایت مسئولان است تا به سرانجام برسد.
با اجرای مرحله اول این طرح سالانه حدود ۶۰ میلیون متر مکعب آب از خلیج فارس به استان فارس انتقال داده خواهد شد.