رئیس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت فیلمساز مطرح کشورمان ناصر تقوایی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از پیام رائد فریدزاده آمده است:
«درگذشت استاد ناصر تقوایی، فیلمساز بزرگ و اندیشمند سینمای ایران، ضایعهای عمیق برای فرهنگ و هنر این سرزمین است. او از نسلی بود که سینما را چونان آیینهای برای بازنمود حقیقت انسان و هستی میدید؛ کارگردانی از سرزمین نخلها و گرمای جنوب که میان فکر و کلمه، میان نگاه و معنا، روایت خویش را برمیساخت.
ناصر تقوایی را باید معمار روایت و اندیشه دانست؛ روایتی از خاک سرزمینی که به آن تعلق و تعشق داشت. هنرمندی که در میان هیاهو و همهمه به لایههای عمیق انسان فرو رفت و از دل جزئیات، جهانی از عشق و تنهایی، رنج و بردباری را آفرید. آثار ماندگارش، چون «ناخدا خورشید»، «ای ایران» و «کاغذ بیخط» و مستندها و فیلم کوتاهی که هر یک بخشی از میراث فرهنگی کشورند و در حافظه تصویری همگان ثبت شدهاند. ناصر تقوایی استاد تصویر جزئیات بود و نیک میدانست که چه خون دلی برای خلق جهان اثر هنری باید خورد.
سینمای ایران با رفتن ناصر تقوایی، یکی از استوانههای مستحکم و ریشهدار خود را از دست داد؛ استادی که خوب بر کلمه و معنا و نور و تصویر و بیان حقیقت در سکوت واقف بود. از درگاه خداوند متعال برای این استاد فرهیخته آرامش ابدی و برای خانواده گرامی، شاگردان و دوستدارانش صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»
پیام تسلیت لاریجانی در پی درگذشت محمد کاسبی
همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی درگذشت «محمد کاسبی» بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون را تسلیت گفت.
علی لاریجانی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت محمد کاسبی هنرمند متعهد و ارجمند کشور، علاقه او به آرمانهای والای دینی را فراموش ناشدنی دانست.
در بخشی از متن پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان آمده است:
«در کنار حضور حرفهای ایشان در قاب سینما و تلویزیون، دلبستگی و علاقۀ وی به آرمانها و ارزشهای والای دینی نیز فراموشناشدنی است. از خداوند متعال مسئلت دارم به روح بلند ایشان اجری جزیل و به خانوادۀ محترمشان صبری جمیل عنایت فرماید.»