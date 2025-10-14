پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان استان از برگزاری مسابقات تیراندازی قهرمانی بانوان کشور در ایلام، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهاب شهبازی با اشاره به سیاست وزارت ورزش و جوانان در برگزاری المپیادهای کشوری رده سنی ۱۵ سال، از واگذاری میزبانی مسابقات قهرمانی کشور دختران این رده در رشته تیراندازی به استان ایلام خبر داد و این رویداد را گامی مهم در ارتقای جایگاه ورزشی و معرفی ظرفیتهای استان دانست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام اظهار کرد: این المپیاد در ۲۱ رشته بانوان و ۳۱ رشته آقایان در سراسر کشور برگزار میشود و امسال استان ایلام افتخار میزبانی مسابقات قهرمانی کشور دختران ۱۵ ساله در رشته تیراندازی را کسب کرده است.
شهبازی با اشاره به زیرساختهای مناسب موجود در استان افزود: این مسابقات از ۲۵ مهرماه با حضور ۳۱ استان کشور آغاز میشود و تاکنون بیش از ۳۰۰ ورزشکار از استانهای مختلف آمادگی خود را برای حضور اعلام کردهاند که ورود تیمها از بعدازظهر سهشنبه انجام میگیرد.
ایلام در رشته تیراندازی ظرفیتهای ارزشمندی دارد؛ از جواد فروغی قهرمان المپیک گرفته تا ملیپوشان برجسته و نیز محمدحسین کریمی سرمربی تیم ملی تیراندازی کشور؛ همه از افتخارات این استان هستند.