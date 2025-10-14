پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شانزدهمین همایش ملی کلورکتال در دانشگاه شیراز برگزار می شود.
دکتر سید محمد کاظم تدین دبیر این کنگره ملی گفت: هرساله یک موضوع برای این همایش پزشکی در نظر گرفته میشود و امسال سرطانهای روده کوچک و بزرگ که سومین سرطان شایع بین افراد است و چالشهای تشخیص و درمان این نوع سرطانها در دستور کار این همایش قرار گرفته است .
وی افزود : حدود سیصد نفر از پزشکان متخصص داخلی، گوارش، پاتولوژی، شیمی درمانی و پرتو درمانی در این همایش شرکت دارند .
این همایش ملی از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی برگزار میشود .