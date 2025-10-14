«لباس عزایی برای خانم معلم» تولید حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نمایش «لباس عزایی برای خانم معلم» به نویسندگی «محمد فخرایی‌مطلق» و طراحی و کارگردانی «فرشته قادری دهکردی» که محصول دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد حوزه هنری استان است، به عنوان اثر منتخب، راهی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد کشور شد.

این اثر نمایشی، روایت‌گر مقاومت یک خانم معلم و دانش‌آموزانش در برابر جهل و بی‌سوادی در مناطق محروم گذشته است که با رویکردی بومی به مبارزه با ساختار خان‌های ظالم دوران پهلوی می‌پردازد.

این نمایش پیش‌تر در بهمن ماه ۱۴۰۳ و همزمان با برگزاری سومین رویداد تئاتر مردمی بچه‌های مسجد استان در مساجد مختلف به روی صحنه رفته بود.

معصومه امینی، معصومه کیانی، حدیث زمانی فر و آیلین کیانی در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند

و از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به عبدالرحمن تیموری (سرپرست گروه)، مبینا کریمی نیا (طراح لباس) و آیلین کیانی (انتخاب و اجرای موسیقی) اشاره کرد.

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های کشور به همت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور، ۳ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و این نمایش نماینده استان در این رویداد ملی خواهد بود.