



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر رامجردی رئیس مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس گفت: یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث سلامت روان است که متاسفانه روز به روز بر تعداد افرادی که به یکی از انواع اختلالات روانی درگیر هستند افزوده می شود .

وی افزود : این همایش را با حضور کارشناسان سلامت روان و نمایندگان سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و خیرین تامین سلامت برگزار کردیم تا در این زمینه مساعدت‌هایی با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشند .

دکتر عزیزی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم گفت : در دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکزی برای نگهداری افرادی که دچار اختلالات روانی شده اند راه اندازی شده است از جمله مراکز سراج در دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به افراد دچار اختلالات روانی و اجتماعی ارائه خدمات می دهد .

وی از خیرین تامین سلامت خواست تا بخشی از کمک‌های خودرا برای پیشگیری و درمان بیماران اختلالات روانی اختصاص دهند .