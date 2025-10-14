به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان عظیمی‌راد در مورد جزئیات این نشست گفت: در این نشست، تعدادی از سوالات نمایندگان از وزیر آموزش‌وپرورش در دستور کار قرار گرفت، برخی از نمایندگان به دلیل انصراف یا عدم حضور، از طرح سئوال خود صرف‌نظر کردند، اما تعدادی دیگر سئوالات خود را مطرح کردند که در نتیجه، برخی از آنان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و برخی دیگر نیز با تعیین مهلتی مقرر کردند وزارت آموزش‌وپرورش در زمان مشخص نسبت به پیگیری و رفع دغدغه‌ها اقدام کند. در صورت انجام اقدامات وعده داده شده در مهلت مقرر، نمایندگان از پاسخ وزیر به‌صورت عملی قانع خواهند شد. سؤالات مطرح‌شده عمدتاً در حوزه‌های تعلیم و تربیت، مباحث پرورشی، اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مدارس، محتوای کتب درسی، وضعیت نیرو‌های آموزشی، داوطلبان آزمون‌های استخدامی، نوسازی مدارس و تأمین اعتبارات مالی پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی بود.

وی افزود: در این جلسه، هیچ یک از سؤالات به صحن علنی ارجاع داده نشد و مقرر شد وزارت آموزش‌وپرورش ظرف دو تا چهار هفته آینده اقدامات لازم را برای رفع دغدغه‌های نمایندگان انجام دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نتایج آزمون کیفیت‌بخشی، اظهار داشت: هیچ انگیزه شخصی یا سیاسی در پیگیری نتایج آزمون‌های استخدامی وجود ندارد؛ موضوع صرفاً مربوط به اعتراضات داوطلبان آزمون‌های آموزش‌وپرورش است که با وجود وعده‌های مکرر وزارتخانه، تاکنون اقدام مؤثری برای حل آن انجام نشده است. از اسفندماه سال گذشته تاکنون جلسات متعددی با معاونان و مدیران وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شده و ساعت‌ها بررسی کارشناسی صورت گرفته است، اما پاسخ‌ها غالباً کلی و غیرعملیاتی بوده و وعده‌های داده‌شده نیز به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: وزیر آموزش و پرورش در این نشست پذیرفت که در فرآیند برگزاری آزمون‌ها خطا‌هایی وجود داشته، هرچند منشأ آن مربوط به دولت گذشته است؛ بااین‌حال، وزارتخانه فعلی مسئولیت پاسخگویی دارد. بر همین اساس مقرر شد ظرف دو هفته آینده، فرآیند ارزیابی مجدد پرونده داوطلبان آغاز شود و گزارش آن به کمیسیون ارائه گردد. در صورت تحقق وعده‌ها در موعد مقرر، موضوع سؤال مختومه تلقی می‌شود، اما اگر پس از دو هفته پیشرفت ملموسی مشاهده نگردد، کمیسیون حق دارد موضوع را به‌عنوان عدم اقناع از پاسخ وزیر به صحن علنی ارجاع دهد.