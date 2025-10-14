استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم تأمین و استقرار دائمی بالگرد امدادی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی، با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی استان، گفت: استان به دلیل طبیعت کوهستانی، ارتفاعات بلند، و مناطق صعب‌العبور، همواره با خطراتی نظیر آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیل، زلزله و حوادث کوهستانی مواجه است. این شرایط، ضرورت بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته امداد و نجات به‌ویژه یک فروند بالگرد امدادی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به سفر اخیر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، گفت: در جریان این سفر، قول مساعد برای تأمین یک فروند بالگرد برای اجرای مأموریت‌های حیاتی از جمله اطفای حریق، عملیات امداد و نجات و سایر خدمات اضطراری داده شد.

مردانی افزود: پایگاه امداد هوایی استان در زمینی به مساحت دو هکتار ساخته شده و شامل آشیانه، بخش اداری با زیربنای بیش از ۲هزار و ۲۰۰ مترمربع، دو پد بالگرد و باند مخصوص پرواز بالگرد‌های امدادی است که اکنون آماده بهره‌برداری کامل است.

وی تأکید کرد: با توجه به ارتفاعات بیش از ۴ هزار متر، گستردگی مناطق سخت‌گذر و هم‌مرزی با استان‌های حادثه‌خیز مانند لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، چهارمحال و بختیاری از ظرفیت کامل برای استقرار یک فروند بالگرد امدادی نظیر MI-۱۷ برخوردار است.

استاندار گفت: استقرار این بالگرد نه‌تنها موجب افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی در حوادث خواهد شد، بلکه به شکل مؤثری به کاهش خسارات و ارتقای آمادگی استان در شرایط بحرانی کمک می‌کند و می‌تواند پشتیبان مناسبی برای استان‌های همجوار نیز باشد.