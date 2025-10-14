به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان کسب مقام نخست کشوری توسط تیم دانش‌آموزی ایرانشهر را مایه مباهات جامعه تعلیم و تربیت استان دانست و اظهار کرد: دانش آموزان ما از ایرانشهر بار دیگر نشان دادند که با همت، تلاش و روحیه تعاون می‌توان در عرصه‌های ملی افتخارآفرین بود.

رسول صفرزائی گفت: این طرح، علاوه بر آموزش مهارت‌های امدادی و توانمندی در مقابله با بحران‌ها، روحیه همکاری، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری را در میان دانش‌آموزان تقویت می‌کند و زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه و توانمند است.

وی افزود: کسب عنوان قهرمانی کشور توسط تیم دادرس ایرانشهر بیانگر ظرفیت‌های بالای نوجوانان استان در عرصه‌های علمی، امدادی و اجتماعی است و بی‌تردید با استمرار چنین برنامه‌هایی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌های نسل جوان خواهیم بود.