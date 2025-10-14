به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر احمد نصرتی راد نماینده مردم رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به دلیل سکته قلبی در تهران دار فانی را وداع گفت.

وی سال ۱۳۸۴ معاون اداری، مالی و برنامه ریزی استاندار وقت گیلان (علی عبدالهی) بود.

دکتر احمد نصرتی‌راد دارای دکترای مدیریت بازرگانی، استاد دانشگاه آزاد و برادر دو شهید بود.

علاوه بر معاونت استانداری گیلان؛ معاونت شهرداری رشت و معاونت دانشکده شهید چمران از سمت‌های دکتر احمد نصرتی راد در طول خدمتش بود.

مراسم تشییع و خاکسپاری این نماینده ادوار رشت فردا چهارشنبه ساعت ۱۱ در باغ رضوان رشت برگزار می‌شود.