مدیرکل راهداری مازندران از کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات در جاده‌های برون‌شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: این موفقیت با شناسایی و رفع نقص نقاط پرتصادف محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات در جاده‌های برون‌شهری و روستایی استان خبر داد و گفت این موفقیت با شناسایی و رفع نقص نقاط پرتصادف محقق شده است.

وی در نشست مشترک با پلیس راه استان افزود: با توجه به انتشار آمار حوادث رانندگی در ۶ ماه گذشته و بررسی وضعیت عملکردی این اداره کل در ارتقای ایمنی، مازندران موفق به کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات شده است.

مدیرکل راهداری مازندران ایمن‌سازی محورها را با نصب انواع علائم، خط‌کشی و روکش آسفالت ضروری برشمرد و گفت: پیشگیری همیشه عامل مهمی در کاهش حوادث بوده و می‌توان با تعامل و برنامه‌ریزی دقیق، محورهای پرترافیک استان را ایمن نمود.

محمدنژاد ضمن اشاره به حضور به موقع همه عزیزان راهدار و پلیس راه در مواقع حساس در محور‌های استان، افزود: ما باید با حضور به موقع و به جا خود، از بروز حوادث ناگوار در محور‌های استان جلوگیری نماییم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در ادامه بر ضرورت تعامل و همکاری همه جانبه این دو مجموعه تاکید و گفت: تعامل و همدلی همه دستگاه‌ها علی الخصوص راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه می‌تواند عامل مهمی برای برقراری ترددی ایمن و روان در فصول مختلف سال باشد.

محمدنژاد استفاده از تجهیزات اتوماتیک و ماشین آلات جدید راهداری زمستانی، ذخیره سازی نمک و سوخت و تجهیز کلیه راهدارخانه‌های واقع در نقاط برف گیر استان را بخشی از اقدامات این اداره کل در زمینه عملیات راهداری زمستانی برشمرد و گفت: این اداره کل با برنامه ریزی مدون و بسیج نیرو‌های راهداری و بکارگیری کلیه ماشین آلات و تجهیزات راهداری آمادگی کامل برای مقابله با شرایط سخت را دارد.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه استان نیز در این نشست با قدردانی از تعامل مجموعه راهداری گفت: در حال حاضر اتفاقات خوبی در جهت ارتقای ایمنی محورها و پایین آمدن آمار فوتی‌ها در تصادفات جاده‌ای صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: با برگزاری این نشست‌ها می‌توانیم گامی بلند در جهت اجرای عملیات راهداری زمستانی برداریم.