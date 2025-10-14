پخش زنده
۸ داور کشورمان با تلاش رئیس ایرانی فدراسیون کبدی آسیا، در بازیهای آسیایی جوانان بحرین قضاوت خواهند کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته داوران کبدی آسیا و ایران با اعلام این خبر که هشت داور از ایران به بازیهای آسیایی جوانان بحرین دعوت شدند.
هوشنگ ساریخانی، رئیس کمیته داوران کبدی آسیاعنوان کرد: همواره در تمام ادوار بازیهای آسیایی دو داور (یک زن و یک مرد) دعوت میشدند، اکنون ا هفت داور و یک عضو فنی به بازیهای آسیایی جوانان دعوت شوند که این موضوع در کبدی ایران بیسابقه است.
در این بازیها سه داور زن، سه داور مرد و یک نفر عضو هیات ژوری و یک نفر به عنوان عضو فنی کمیته مسابقات حضور دارند. داوران؛ مهدی رضاقلی، حامد اسلامی، مجید خاکسار، خانم لیلا ایازی، شهرزاد رشکی، پری رضازاده