به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته داوران کبدی آسیا و ایران با اعلام این خبر که هشت داور از ایران به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دعوت شدند.

هوشنگ ساریخانی، رئیس کمیته داوران کبدی آسیاعنوان کرد: همواره در تمام ادوار بازی‌های آسیایی دو داور (یک زن و یک مرد) دعوت می‌شدند، اکنون ا هفت داور و یک عضو فنی به بازی‌های آسیایی جوانان دعوت شوند که این موضوع در کبدی ایران بی‌سابقه است.

در این بازی‌ها سه داور زن، سه داور مرد و یک نفر عضو هیات ژوری و یک نفر به عنوان عضو فنی کمیته مسابقات حضور دارند. داوران؛ مهدی رضاقلی، حامد اسلامی، مجید خاکسار، خانم لیلا ایازی، شهرزاد رشکی، پری رضازاده