در جریان بازدید خبرنگاران؛ معاون خدمات شهری شهرداری یزد، از اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی گسترده در حوزه آرامستان‌ها و اقدامات نجات‌بخش آتش‌نشانان در یک‌سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، اتوبوس خبر امروز خبرنگاران را به دو مجموعه مهم شهری یعنی سازمان‌های آرامستان‌ها و آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد برد تا از نزدیک در جریان طرح‌ها و عملکرد این دو سازمان قرار گیرند.

در این بازدید، رحیمدل معاون خدمات شهری شهرداری یزد، با اشاره به تصویب طرح جامع آرامستان‌ها و کاربری‌های آن گفت:تأمین منابع پایدار آب از چاه‌های اطراف آرامستان خلدبرین با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان از مهم‌ترین اقدامات این سازمان در سال جاری است.

وی افزود:ساماندهی گلزار شهدا با اعتبار سه و نیم میلیارد تومان در فاز نخست، رفع مشکل هم‌سطح‌سازی قبور، توسعه ۴۴ هکتاری وسعت آرامستان‌ها، ساماندهی و توسعه غسالخانه، طراحی نرم‌افزار دسترسی شهروندان به قبور و بررسی تعرفه‌های خدماتی و کنترل ترافیک معابر آرامستان‌ها از دیگر برنامه‌ها و پروژه‌های این سازمان است.

رحیمدل همچنین در ادامه این برنامه و در بازدید از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته، گفت: «در یک‌سال گذشته، نیرو‌های آتش‌نشانی موفق به نجات دو هزار و ۵۰۰ نفر از حوادث و خطرات احتمالی شده‌اند.»

وی افزود: خرید تجهیزات نوین، ماشین‌آلات تخصصی و تانکر آب ۳۳ هزار لیتری برای استفاده در عملیات‌های ویژه و نیز تأمین پمپ‌های آب‌کشی از جمله اقدامات مهم این سازمان در راستای افزایش توان عملیاتی و ایمنی شهروندان بوده است.

این بازدید خبری با هدف آشنایی خبرنگاران با ظرفیت‌ها، پروژه‌ها و چالش‌های خدمات شهری در حوزه‌های آرامستان و آتش‌نشانی برگزار شد.