به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهر انگیز در نشست با خبرنگاران استان گفت: این بازدید‌ها خارج از وقت اداری و پس از نماز مغرب و عشاء برای گره گشایی از مشکلات خانواده‌های زندانیان و به صورت مداوم در حال انجام است.

وی اضافه کرد: ۵۳۰ زندانی جرائم غیرعمد و مالی طی سه سال اخیرآزاد، ۴ هزار و ۸۶۶ هکتار از اراضی دولتی به بیت المال بازگردانده و هزار و ۲۵۰ پرونده قدیمی هم مختومه شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان از اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در استان خبر داد و گفت: در سه سال گذشته ۸۱ فقره حکم خدمات عمومی رایگان، ۱۲۰ فقره تبدیل حبس به جزای نقدی، ۱۲ فقره دوره مراقبتی و بیش از ۵ هزار فقره تبدیل حبس به جزای نقدی قطعی صادر شده است.

مهر انگیز در خصوص جمع آوری فلر‌ها در جنوب استان گفت: در جلسات متعدد با صنایع استان این رقم با ٣ میلیون مترمکعب کاهش از ۸ و ۹ به ۵ و ۹ میلیون متر‌مکعب رسیده استکه این میزان تا آخر سال جاری به ۲ و ۹ میلیون متر مکعب می‌رسد.

وی اضافه کرد: حکم ۲۶۰۰ صلح یار در استان ابلاغ شده که ۳۰ نفر در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: اکنون بیش از ۱۳۰ زندانی جرائم غیر عمد و مالی واجد شرایط آزادی هستند که از رسانه‌ها درخواست داریم با اقدامات موثر زمینه آزادی این افراد را فراهم کنند.