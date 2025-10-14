به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردشگری سازمان ملل (UN Tourism) با راه‌اندازی ابتکار «بهترین روستا‌های گردشگری» (Best Tourism Villages) در سال ۲۰۲۱، به شناسایی و تقدیر از مقاصد برجسته روستایی می‌پردازد که گردشگری در آنها به عنوان موتور محرکی برای توسعه پایدار، حفاظت از فرهنگ و طبیعت، و ترویج ارزش‌های محلی عمل می‌کند. این روستا‌ها بر اساس ۹ معیار سختگیرانه در حوزه‌های منابع طبیعی و فرهنگی، پایداری، توسعه گردشگری و زیرساخت ارزیابی و انتخاب می‌شوند.

تاریخچه روستا‌های برتر از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴

در سال ۲۰۲۱، این ابتکار با معرفی ۴۴ روستای برتر از سراسر جهان کار خود را آغاز کرد. کشور‌هایی مانند شیلی، ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، ژاپن و عربستان سعودی در میان اولین گروه برگزیدگان قرار داشتند. در سال ۲۰۲۲، تعداد ۳۲ روستا مورد تقدیر قرار گرفتند که نشان‌دهنده رقابت فشرده و استاندارد‌های بالای انتخاب است. در سال ۲۰۲۳، بر دامنه جغرافیایی برندگان افزوده شد و ۵۴ روستا از کشور‌های مختلف از جمله اتیوپی، هند، قزاقستان و ازبکستان در فهرست قرار گرفتند.

در سال ۲۰۲۴، در نوامبر ۲۰۲۴، تعداد برندگان به ۵۵ روستا از کشور‌های آرژانتین، اتریش، چین، کلمبیا، مصر، یونان، ایران، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی، اسپانیا، تایلند، ترکیه، اوگاندا، اوکراین و ویتنام رسید. این گسترش نشان‌دهنده استقبال جهانی از این مدل توسعه پایدار روستایی است.

ایران در مسابقه بهترین روستا‌های گردشگری جهان ۲۰۲۵

ایران برای رقابت در دوره سال ۲۰۲۵ این رویداد، ۸ روستا از طرف ایران معرفی شد: روستا‌های سهیلی استان هرمزگان، کندلوس استان مازندران، پالنگان استان کردستان، موئیل استان اردبیل، حسنلو استان آذربایجان‌غربی، شفیع‌آباد استان کرمان، برغان استان البرز و فهرج استان یزد. این اقدام نشان از عزم ملی برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر روستایی ایران در عرصه بین‌المللی و حرکت در مسیر «تحول پایدار گردشگری» دارد. لازم به ذکر است که روستا‌های ایرانی در سال‌های گذشته نیز در میان برندگان این عنوان بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

سال گذشته روستای اصفهک در خراسان جنوبی موفق به راه یافتن به فهرست روستا‌های جهانی گردشگری شد و پیش از آن هم روستای کندوان در استان آذربایجان شرقی موفق به کسب این مهم شده بود.

فرآیند انتخاب و چشم‌انداز آینده

انتخاب «بهترین روستا‌های گردشگری» فرآیندی چندمرحله‌ای دارد. ابتدا هر کشور از میان اعضای سازمان جهانی گردشگری می‌تواند تا ۸ روستا را به عنوان نامزد معرفی کند. این نامزد‌ها سپس توسط یک هیئت مشاوره مستقل بر اساس ۹ معیار کلیدی در حوزه‌های پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرند. در نهایت، فهرست نهایی روستا‌های برتر در سه‌ماهه سوم سال (شهریور-مهر) در یک مراسم رسمی اعلام می‌شود.

با توجه به بسته شدن مهلت ثبت‌نام برای دوره سال ۲۰۲۵ در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، اکنون مرحله ارزیابی نهایی در جریان است. اگرچه برخی کشور‌ها فهرست نامزد‌های خود را اعلام کرده‌اند، اما این به معنای انتخاب قطعی آنها نیست و نتایج نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

ابتکار «بهترین روستا‌های گردشگری» سازمان جهانی گردشگری، فرصتی استثنایی برای تاباندن نور بر جوامع روستایی است که گردشگری را به‌عنوان ابزاری برای حفظ هویت، ایجاد فرصت‌های شغلی و حراست از محیط زیست به کار گرفته‌اند. اعلام نتایج ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه عطفی دیگر در نقشه گردشگری پایدار جهان دانست.