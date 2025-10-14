پخش زنده
فالوده سنتی شیراز دسر مورد علاقه آبادانی هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طرح «هفتههای ایرانی» با هدف سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر منطقه، تلاش دارد ایرانِ واحد را در آینه صدا و سیما بازنمایی کند.
حالا چهارمین ایستگاه رویداد ملی ایرانجان، در اختیار استان فارس ایران است.
فرقی ندارد آفتاب سوزان باشد یا هوای خنک پاییزی، فالودههای سنتی شیراز همیشه طرفدارای خودش را دارد.
فالوده، دسر محبوب گردشگران ایرانی و خارجی است! جالب است بدانید بسیاری از گردشگرانی که به ایران سفر میکنند فالوده را بهعنوان دسر بعد از غذای خود صرف میکنند.
آبادانیها هم که معتقدند هیچچیز در یک روز گرم بهتر از خوردن یک دسر یخی نیست. حتی اگر به شیراز هم نروند در یک روز آفتابی و شرجی به مغازههای فالوده فروشی در آبادان میروند و با سفراش یککاسه فالوده خوشمزه جان خود را صفا میدهند. فالوده رشتههای سفید یخی است که با گلاب مخلوط شده است. همچنین سه بطری روی میز گذاشتهشده که یکی آبلیمو، یکی عرقی جات و دیگری آبآلبالو است. هرکدام را روی این نشاستههای یخی میریزند که طعم خاص خودش را دارد.
وقتی فالوده با بستنی سنتی زعفرانی یا بستنی ترنج ترکیب میشود، طعمی شکل میگیرد که نهتنها کام، بلکه خاطر را هم شیرین میکند. مردم آبادان و خرمشهر هم با توجه به گرمای بالای هوا در خوزستان از مشتریان پروپاقرص این دسر ایرانی هستند.
خبرنگار ما سری زده به یکی از این شعبههای فروش فالوده رفته و جویا مشتریانی که کهاز گرمای سوزان آبادان به خنکای فالوده شیراز روی آوردند.