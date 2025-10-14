به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طرح «هفته‌های ایرانی» با هدف سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر منطقه، تلاش دارد ایرانِ واحد را در آینه صدا و سیما بازنمایی کند.

حالا چهارمین ایستگاه رویداد ملی ایران‌جان، در اختیار استان فارس ایران است.

فرقی ندارد آفتاب سوزان باشد یا هوای خنک پاییزی، فالوده‌های سنتی شیراز همیشه مورد توجه شیراز گردان بوده است.

خبرنگار ما سری زده به یکی از این شعبه‌های فروش فالوده رفته و جویا مشتریانی که کهاز گرمای سوزان آبادان به خنکای فالوده شیراز روی آوردند.