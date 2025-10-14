پخش زنده
زنان روستایی و عشایری با تولید ۷۰ درصد غذای کشور، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش روز جهانی غذا و نهمین همایش روز جهانی زنان روستایی و عشایری که در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد،با اشاره به نقش کلیدی زنان روستایی و عشایری در اقتصاد و محیط زیست کشور اعلام کرد: حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد غذای کشور توسط این زنان تولید و عرضه میشود.
شینا انصازی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای زنان در بخشهای کشاورزی، دامداری، صنایعدستی و مدیریت منابع طبیعی گفت: زنان روستایی نهتنها تولیدکننده محصولات، بلکه مروجان حفاظت از محیط زیست و بهرهبرداران آگاه از منابع پایه هستند.
در ادامه، از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خرد در روستاها بهعنوان نمونهای موفق از مشارکت زنان در تأمین امنیت غذایی و راهاندازی کسبوکارهای کوچک و مشاغل سبز نام برده شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: حفاظت از محیط زیست برای این زنان تنها یک مسئولیت نیست، بلکه بخشی از هویت و فرهنگ زندگی آنهاست. آنها با بهرهگیری از دانش بومی، برای احیای حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از منابع آبی تلاش میکنند و این فرهنگ را به نسلهای بعدی منتقل میسازند.