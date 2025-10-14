معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از اولویت‌بندی آسفالت ۳۲۴ کیلومتر راه خاکی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهدی مرتضوی‌زاده گفت: راه‌های روستا‌های بالای ۱۰۰ و ۵۰ خانوار در اولویت بعدی آسفالت قرار دارند.

معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: استان ۳ هزار و ۸۰۱ کیلومتر راه اصلی، فرعی، درون‌شهری و روستایی دارد که بیش از ۷۰ درصد آن شامل راه‌های فرعی و روستایی است. از این میان، هزار و۷۷۸ کیلومتر راه روستایی و ۲۸۴ کیلومتر راه فرعی آسفالته است، همچنین ۵۴۳ کیلومتر راه خاکی و ۹۵ کیلومتر راه شوسه در سطح استان وجود دارد.

معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی هزینه ساخت هر کیلومتر راه روستایی را ۷۵ تا ۹۰ میلیارد ریال و روکش آن را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در مناطق سخت‌گذر مانند بازفت و کوهرنگ این رقم تا ۴۰ میلیارد ریال می‌رسد.

وی همچنین از تجهیز شبکه راه‌های استان به سامانه‌های هوشمند خبر داد و گفت: ۳۱ دوربین نظارت تصویری در نقاط حادثه‌خیز و برف‌گیر، ۳۸ دوربین ثبت تخلفات، ۲ دستگاه توزین در حال حرکت، ۷۰ دستگاه ترددشمار و ۳ دوربین تصویربرداری ثابت فعال هستند. نگهداری این تجهیزات هزینه بالایی دارد و همچنان ۱۴ دوربین جدید در حال دریافت مجوز مناقصه است.