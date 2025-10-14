به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی آباده گفت: در اجراى طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی پاسگاه خسروشیرین این شهرستان، هنگام گشت زنى در جاده به یک سوارى پژو پارس مشکوک و براى بررسى آن را متوقف کردند.

سرهنگ على زنگنه نیا افزود: ماموران پس از بازرسى از قسمت صندوق عقب مقدارى اجناس فاقد مجوز شامل ۱۴۰ عدد پتو مسافرتی، ۹۰ عدد پتو نوزاد، ۵۴۰ عدد حوله کوچک نانو، ۱۸۰ عدد حوله بزرگ و ۱۰۰ عدد ملحفه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهاى کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و راننده به مرجع قضایى معرفی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.