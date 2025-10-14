پخش زنده
معاونت غذا و داروی خوزستان محصول زعفران با نشان تجاری زرد طلایی ارغوان را به دلیل جعل پروانه ساخت غیر مجاز اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس این گزارش، بازاریان در سراسر استان ملزم به جمع آوری این محصول غیر مجاز از مراکز عرضه هستند.
معاونت غذا و داروی از مصرفکنندگان خواسته برای اطمینان از صحت پروانههای بهداشتی درج شده بر روی محصولات غذایی، از طریق سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو در سراسر کشور اقدام کنند.
مصرفکنندگان همچنین برای رسیدگی به شکایات مربوط به فراوردههای مواد خوراکی و آشامیدنی میتوانند با شماره تلفن ۹۱۰۰۱۰۹۰ تماس بگیرند.