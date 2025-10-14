پخش زنده
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در سه ماهه دوم سال جاری، ۱۵ معدن راکد فعال شده و برای ۲۰ معدن نیز پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از بازگشت ۱۵ معدن راکد استان به چرخه فعالیت در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد.
سخاوت خیرخواه گفت: طی این مدت، چند معدن راکد از طریق مزایده به بهرهبرداران جدید واگذار شده و همچنین برای ۲۰ معدن دیگر پروانههای بهرهبرداری یا اکتشاف صادر شده است.
وی یادآور شد که استان هماکنون دارای ۵۰۴ معدن دارای پروانه است، اما برخی بهرهبرداران به دلایلی مانند عدم پرداخت حقوق دولتی یا عدم فعالسازی معادن، پروانههای خود را از دست داده و معادنشان راکد شدهاند.
خیرخواه با اشاره به روند واگذاری معادن راکد گفت: پس از بررسی در شورای معادن استان، این معادن به مزایده گذاشته شده و به متقاضیان واجد شرایط واگذار میشوند.
وی همچنین به اهمیت معادن استان در اقتصاد منطقه تاکید کرد و افزود که معادن طلا، مس و سایر فلزات ظرفیتهای قابل توجهی برای ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق مرزی دارند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان درباره فرآیند اکتشاف معادن توضیح داد که این روند زمانبر و پرریسک است و حتی پس از کشف ذخایر، سرمایهگذاران ممکن است به نتایج دلخواه نرسند.
خیرخواه در ادامه به مسئولیتهای اجتماعی معادن اشاره کرد و گفت: مطابق دستورالعملها، معادن موظفاند سه درصد از درآمد فروش خود را به طرحهای حوزه مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند که شامل کمک به نیازمندان و توسعه زیرساختها در مناطق پیرامون میشود.
وی معدن طلای زرشوران را یکی از بزرگترین و فعالترین معادن استان معرفی کرد و بیان داشت: این معدن در سال جاری برنامهریزی کرده است تا ۳۶۰۰ میلیارد ریال در قالب مسئولیتهای اجتماعی برای طرحهای توسعه روستایی هزینه کند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در پایان یادآور شد که بخشی از حقوق دولتی معادن نیز طبق قانون باید صرف بهبود زیرساختهای مناطق اطراف شامل بهداشت، راهسازی و آموزش شود تا بهرهمندی جامعه محلی از ظرفیتهای معدنی افزایش یابد.