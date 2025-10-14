پخش زنده
مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر دوره آموزشی تربیت مربی مجازی درستخوانی قرآن کریم در بستر فضای مجازی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر با هدف تربیت نیروهای متخصص در حوزه آموزش روخوانی قرآن کریم و توسعه آموزشهای مجازی قرآنی، دورهای جامع با عنوان تربیت مربی مجازی درستخوانی قرآن کریم را برای خواهران و برادران برگزار میکند.
شرکتکنندگان در این دوره آموزشی با اصول و شیوههای کلاسداری، تدریس صحیح بخشخوانی و کلمهخوانی، روشهای انگیزهسازی و جذابسازی کلاس، و مهارتهای آموزش مجازی آشنا خواهند شد.
از جمله مزایای این دوره میتوان به دریافت گواهی پایاندوره از مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر، بهرهمندی از تدریس اساتید برجسته، دسترسی به فیلم ضبطشده کلاسها و امکان شرکت از سراسر کشور اشاره کرد.
شرکت در این دوره نیازمند دارا بودن شرایطی از جمله حداقل سن ۱۸ سال، تسلط بر تجوید سطح یک و موفقیت در آزمون کتاب روخوانی قرآن است.
کلاسهای آموزشی روزهای جمعه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و دو روز در هفته در نوبت عصر برگزار میشود. مدت زمان برگزاری این دوره حدود چهار ماه اعلام شده و شرکتکنندگان میتوانند در صورت تمایل در ۴۰ ساعت کارورزی اختیاری نیز شرکت کنند.