به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران پلیس با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودرو پژو پارس را که قصد انتقال مواد مخدر از مرز‌های شرقی کشور به سمت پایتخت را داشت، شناسایی کردند.

سردار سیدموسی حسینی افزود: راننده سواری در یکی از محور‌های مواصلاتی بدون توجه به دستور ایست پلیس متواری شد.

وی گفت : پس از تعقیب و گریز پلیس و قاچاقچیان ، این خودرو با شلیک هدفمند پلیس متوقف و راننده دستگیر و در بازرسی از صندوق عقب وسیله نقلیه ۲۰ کیلوگرم تریاک و ۱۰۰ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود : در رابطه با این پرونده سه نفر دستگیر و دو دستگاه خودرو توقیف شد.