پخش زنده
امروز: -
کلینیک تخصصی و درمانگاه شبانه روزی رسالت چالشتر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: معاینه پزشک عمومی، تزریقات و پانسمان و نوار قلب، احیای بیمار فعال بوده و آزمایشگاه و رادیولوژی از بخشهای این کلینیک هستند که به زودی به بهرهبرداری خواهند رسید.
صالحی فرد افزود: سایر بخشهای این کلینیک پس از استقرار تجهیزات و در زمان بندی مشخص، مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
افزایش سهولت در دسترسی به خدمات درمانی، کاهش مراجعات به مرکز استان و افزایش رضایتمندی مردم از مزایای راه اندازی این کلینیک است.