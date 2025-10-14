پخش زنده
امروز: -
دومین دوره آموزشی مهارتهای سافاری در یزد با هدف ارتقای توانایی سافاریسواران و افزایش رفاه گردشگران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کلوپ ملی سافاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: دومین دوره آموزشی مهارتهای سافاری در یزد با هدف ارتقای توانایی سافاریسواران و افزایش رفاه گردشگران برگزار شد. وی افزود: شرکتکنندگان در مدت سه روز با خودروهای دو دیفرانسیل، مهارت رانندگی، شناخت حیات وحش و گیاهان ایران و مدیریت شرایط اضطراری را آموزش دیدند.
هاشمی، افزود: «آموزشهای تخصصی سافاری نه تنها ایمنی رانندگان را افزایش میدهد، بلکه تجربه گردشگری امن و لذتبخش برای مسافران فراهم میکند. این دورهها با هدف ارتقای سطح مهارت سافاریسواران و رعایت اصول ایمنی در طبیعت طراحی شده است.»
وی افزود:برگزاری این دورهها همچنین به ترویج گردشگری طبیعتمحور و آشنایی علاقمندان با ویژگیهای زیستمحیطی و فرهنگی مناطق مختلف ایران کمک میکند.